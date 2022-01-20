Банк «Санкт-Петербург» увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ на 66%

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам 2021 года составила 18,1 млрд рублей, увеличившись на 65,7% по сравнению с результатом 2020-го. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Чистая прибыль за IV квартал 2021 года составила 6 млрд рублей (плюс 35,1% по сравнению с IV кварталом 2020 года).

Рентабельность капитала по итогам 2021 года достигает 19,1% (13,1% по итогам 2020 года).

Чистый процентный доход, полученный за 2021 год, составил 27,8 млрд рублей (плюс 13% в годовом выражении), включая 7,6 млрд за IV квартал (плюс 10,4% по сравнению с IV кварталом 2020 года). Чистый комиссионный доход вырос за год на 21,8% до 8,9 млрд рублей (в IV квартале — на 16,6% до 2,5 млрд). Годовой чистый доход от операций на финансовых рынках составил 5 млрд рублей (минус 4,7%), в IV квартале — 2,2 млрд (плюс 168,2%).

В числе прочего банк сообщает о сокращении в 2021 году резервов на 61,3% по сравнению с 2020-м до 4,2 млрд рублей.

Активы банка по итогам 2021 года составили 795,1 млрд рублей (плюс 8,8% по сравнению с 1 января 2021 года, плюс 3,2% по сравнению с 1 октября).

На 1 января 2022 года кредитный портфель составил 508 млрд рублей (плюс 11,5% за год, минус 0,4% за квартал). Объем кредитов корпоративным клиентам составил 373,5 млрд рублей (плюс 9,5% и минус 1,9% соответственно), физическим лицам — 134,5 млрд (плюс 17,3% и плюс 4,1%).

Уровень просроченной задолженности на отчетную дату равнялся 5,1% (4,9% на 1 января 2021 года, 5,6% на 1 октября). Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 1 января 2022 года составил 204%.

На отчетную дату объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 505,9 млрд рублей (плюс 4,6% за год, плюс 2,4% за квартал). Объем средств юридических лиц равен 213,3 млрд рублей (плюс 1,6% за год, без изменений за квартал), физических лиц — 292,6 млрд (плюс 6,9% и плюс 4,3%).



«Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 января 2022 года составил 97 млрд рублей (плюс 13,1% по сравнению с 1 января 2021 года, плюс 3,7% по сравнению с 1 октября 2021 года). Основной капитал банка по состоянию на 1 января 2022 года составил 71,3 млрд рублей (плюс 5,1% по сравнению с 1 января 2021 года, минус 1,6% по сравнению с 1 октября 2021 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 января 2022 года составил 9,9% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 13,4% (при нормативном значении 8%)», — указано в релизе.