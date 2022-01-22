Клиенты РСХБ могут вернуть 20% стоимости путешествий по России с картой «Мир»

Держатели карт «Мир» Россельхозбанка могут приобрести туристические поездки по стране с 20-процентным кэшбэком. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, акция действует при онлайн-оплате туров или проживания картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы «Мир».

Акция действует с 18 января по 12 апреля 2022 года.



«Путешествие должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в отелях и санаториях, для круизов и железнодорожных туров срок окончания поездки 1 июня 2022 года. Минимальная продолжительность путешествия — две ночи (три дня). Акция распространяется на предложения от туроператоров, отелей и агрегаторов, размещенные на сайте мирпутешествий.рф и участвующие в госпрограмме», — говорится в релизе.

Все маршруты, включенные в программу, доступны на сайте мирпутешествий.рф. Оплата должна быть осуществлена онлайн на странице акции на сайте выбранного туроператора или отеля. Перед оплатой тура необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы на сайте.

Кэшбэк составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей за одну покупку. Ограничений по стоимости путешествия нет. При размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории) оно должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года, а в случае поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах (круизные суда, железнодорожные поезда), — с 18 января по 1 июня 2022 года.