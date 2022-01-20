СМИ узнали о планах США ограничить экспорт микросхем в Россию

Белый дом предупредил производителей микросхем о новых ограничениях на экспорт в Россию в случае ее «нападения» на Украину. Как сообщает РБК, такую информацию дало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) направила запрос в Совет национальной безопасности Белого дома, чтобы понять, насколько возможно расширение экспортных ограничений. В телефонном разговоре представители СНБ Питер Харелл и Тарун Чхабра сказали, что администрация рассматривает любые варианты санкций в случае «вторжения».

В такой ситуации сотрудники ассоциации в Москве должны быть готовы к прекращению экспорта в Россию, следует проверить их IT-защищенность, сказал один из участников конференции SIA по этому вопросу.

Запрет на экспорт может оказать серьезное влияние на глобальные цепочки поставок, предупредил официальный представитель SIA по связям с общественностью Джимми Гудрич.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась подтвердить изданию эту информацию. Однако отметила, что США готовы к любым жестким санкциям по отношению к России.

Во всем мире уже год наблюдается дефицит микрочипов. Он начался в начале пандемии, когда спрос на устройства резко вырос. При этом производители не могут удовлетворить потребности рынка. Крупные компании ждут микросхемы до 17 недель, небольшие — до года. Некоторые производители техники откладывают выпуск новых устройств.

Американские власти начали говорить о санкциях для России на фоне сообщений западных СМИ о возможном «вторжении» на Украину, которое Москва не раз отрицала.

Сенаторы США подготовили законопроект о введении санкций как минимум против трех компаний. Среди них могут оказаться СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

Россию могут отключить от SWIFT, а также ввести блокирующие вторичные санкции в отношении российской системы передачи финансовых сообщений (альтернативы SWIFT).



Президент США Джо Байден 19 января заявил, что Россию ждут «катастрофические последствия» в случае агрессии к Украине. Он обещал ввести такие санкции, которых президент России Владимир Путин «никогда не видел». Российские банки не смогут проводить операции с долларами, отметил он.