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​«МигКредит» запустил новую технологию выдачи POS-займов

23.01.2022 15:24
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
МигКредит

Микрофинансовая компания «МигКредит» запустила новую технологию предоставления потребительских займов непосредственно в точках продаж товаров (POS paper free), которая не предусматривает подписания бумажных договоров, сообщила пресс-служба МФК.

«Теперь все, что требуется от клиента, — это предоставить фото лица и паспорта, а также дать согласие на обработку персональных данных. Все дальнейшее взаимодействие с компанией проходит через СМС. Благодаря новой технологии срок оформления заявки в среднем составляет 15 минут», — говорится в релизе.

По словам руководителя направления онлайн-кредитования «МигКредита» Александра Фадеева, для компании эта технология дает сокращение операционных расходов и временных ресурсов. Например, группе верификации не нужно будет проверять подписи в каждом документе, так как они будут электронными.

«В связи с тем, что сервисы все больше уходят в онлайн, мы давно стали задумываться о развитии безбумажных технологий. Данный проект открывает для нас возможности взаимодействия с партнерами, у которых уже реализовано СМС-подписание документов. Это такие крупные брокеры и партнеры, как «Всегда да», «Тинькофф», «МегаФон», «Русский Стандарт», «Смарт-Финанс», «Альянс» и многие другие», — сказал он.

Александр Фадеев отметил, что в текущем году «МигКредит» ставит перед собой задачу доработать проект для того, чтобы полностью запустить его в онлайне, перевести на эту технологию всех действующих партнеров и подключить новых, что позволит существенно увеличить объемы выдач. При этом в утвержденном action-плане есть четкая установка, что продажи должны вырасти без потери качества клиентского траффика и роста резервов.

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