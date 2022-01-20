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РЭЦ: несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году достиг исторического максимума

20.01.2022 11:29
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36% в прошлом году, поставив на внешние рынки продукцию общей стоимостью более 191 млрд долларов. Такую оперативную оценку представил аналитический центр АО «Российский экспортный центр» из группы «ВЭБ.РФ».

«По итогам января — ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиарда долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом. Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию. Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них», — отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Аналитический центр РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует рост по всем основным отраслям: так, экспорт продукции химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, лесопромышленного комплекса — на 43%, машиностроения — на 31%, экспорт продовольствия — на 23%.

Основными импортерами российской продукции стали Китай (15,6 млрд долларов), Казахстан (14,4 млрд), Белоруссия (11,4 млрд), Турция (10,9 млрд), США (7,9 млрд долларов).

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