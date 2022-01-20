Правительство разрабатывает госстандарт для «умных» многоэтажек

Правительство совместно с девелоперами и IT-компаниями разрабатывает госстандарт «умного» многоквартирного дома, пишет «Коммерсант», уточняя, что в пакет, позволяющий назвать дом «умным», планируется включить распознавание лиц и сервисы для контроля инфраструктуры ЖКХ. В числе прочего так правительство хочет стимулировать спрос застройщиков на российскую электронику.

Минцифры вместе с Минстроем, Минпромторгом, девелоперами и IT-компаниями разрабатывают единые стандарты «умного» многоквартирного дома, сказано в письме замглавы Минцифры Андрея Заренина, разосланном 14 января представителям «Яндекса», «Ростелекома», ГК «Эталон» и еще 37 организаций. К письму чиновник прикрепил проект стандарта и попросил от получателей направить свои предложения до следующего совещания 21 января.

Проект содержит минимальный перечень сервисов, которые позволят назвать дом и квартиру «умными». Среди них — платформа для контроля всех сервисов, система распознавания лиц и номеров автомобилей, системы контроля за инфраструктурой ЖКХ. В расширенный пакет «умных» решений войдут робот-консьерж, робот-доставщик, робот-уборщик и другие цифровые сотрудники.

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По словам собеседника, знакомого с подготовкой проекта, правительство хочет привести «зоопарк сервисов» к единому знаменателю: «Нет однозначного понимания, какой дом действительно «умный». А первостепенная задача — утвердить единые стандарты организации интеллектуальных систем», — пояснил он, добавив, что при идеальном сценарии все застройщики и IT-компании будут использовать единые протоколы обмена данными и схожие решения, что позволит организовать единую цифровую среду. «Условно ты живешь в одном ЖК, у тебя есть мобильное приложение с набором функций. Ты переехал в другой дом другого девелопера и просто подключился к его системам, не меняя приложение», — заключил источник.

Сегодня системы многоквартирных домов представляют собой «лоскутное одеяло», приборы различных производителей несовместимы друг с другом, подтвердили в Минпромторге. Единый стандарт «сформирует рынок унифицированных решений отечественных производителей с высоким уровнем информационной безопасности», полагают в министерстве. Внедрение российских решений снизит зависимость от импортных продуктов и исключит риски утечек данных за границу, добавили в Минцифры. Потенциальный рынок «умных» устройств для квартир и домов для отечественных производителей электроники составит около 150 млрд рублей в год, приводит источник оценку, озвученную на совещании в правительстве.

Строительство домов по новым стандартам повысит спрос на услуги отечественных разработчиков ПО, провайдеров и IT-интеграторов, говорят в «Ростелекоме». Но застройщики отнеслись к проекту осторожно. «Неясен статус документа: будет он носить рекомендательный или обязательный характер для всех застройщиков. Также не совсем понятно, как застройщики будут интегрировать требования к стандарту в свои проекты», — рассказал директор департамента развития продукта ГК «ФСК» Петр Кирилловский.

Архитектор IoT-решений Softline Digital Дмитрий Шульгов подтверждает, что несовместимость устройств, закрытые стандарты разных производителей и отсутствие единых инструментов безопасности делают решения «умных» домов дорогими и сложными в разработке. Но важно, чтобы законодатель не создавал закрытых списков компаний, которые будут привлекаться к созданию систем «умного» дома, и четко обозначил требования по кибербезопасности, подчеркнул гендиректор Doma.ai Илья Сотонин: «Я говорю не только о защите персональных данных, но и о сохранности инженерных систем».