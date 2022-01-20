В Австрии пообещали купон на 500 евро каждому десятому вакцинированному

Власти Австрии с введением обязательной вакцинации от коронавируса планируют запустить лотерею за прививку: каждый десятый ее участник сможет выиграть купон на 500 евро, который можно будет использовать в ресторане, отеле или магазине. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг австрийский канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, наряду с обязанностью прививаться должно быть поощрение уже привитых и стимул для тех, кому предстоит привиться. В этой связи было решено ввести индивидуальную лотерею за вакцинацию. «В лотерее за вакцинацию можно выиграть купоны. У купона будет по-настоящему хорошая стоимость — 500 евро», — объявил Нехаммер на пресс-конференции.

По его словам, эти купоны можно будет использовать в ресторанах, сферах туризма, торговли, предоставления услуг и спорта. Лотерея будет проводиться общественной телерадиокомпанией ORF. Выиграть в нее сможет каждый десятый участник лотереи за каждую сделанную прививку.



Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) проголосует в четверг по законопроекту о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в этой стране с февраля 2022 года. Лотерея за вакцинацию предусмотрена в пакете с этим законопроектом.