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В Австрии пообещали купон на 500 евро каждому десятому вакцинированному

20.01.2022 13:15
1 054
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Власти Австрии с введением обязательной вакцинации от коронавируса планируют запустить лотерею за прививку: каждый десятый ее участник сможет выиграть купон на 500 евро, который можно будет использовать в ресторане, отеле или магазине. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в четверг австрийский канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, наряду с обязанностью прививаться должно быть поощрение уже привитых и стимул для тех, кому предстоит привиться. В этой связи было решено ввести индивидуальную лотерею за вакцинацию. «В лотерее за вакцинацию можно выиграть купоны. У купона будет по-настоящему хорошая стоимость — 500 евро», — объявил Нехаммер на пресс-конференции.

По его словам, эти купоны можно будет использовать в ресторанах, сферах туризма, торговли, предоставления услуг и спорта. Лотерея будет проводиться общественной телерадиокомпанией ORF. Выиграть в нее сможет каждый десятый участник лотереи за каждую сделанную прививку.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) проголосует в четверг по законопроекту о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в этой стране с февраля 2022 года. Лотерея за вакцинацию предусмотрена в пакете с этим законопроектом.

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Комментарии

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ugor
ugor
20.01.2022 14:14
<p>А может и не выиграть! В обще очень странно,что так власти стараются....это жжжж не спроста!</p>
1
g*******@mail.ru
20.01.2022 14:36
<p>ugor, вообще да. Что мешает каждому по 50 дать?</p>
0
Soers
20.01.2022 18:49
<p>Австрии стоит брать пример с Британии или Чехии.</p>
0

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