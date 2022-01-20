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Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий в этом году на 8,6%

20.01.2022 13:30
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с законом, с 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным.

«Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — приводится в релизе комментарий из Telegram-канала председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил он.

Общий объем расходов на индексацию страховых пенсий в текущем году с учетом поручения президента РФ составит 549,7 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина.

 12.01.2022 18:04

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