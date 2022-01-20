Все новости

Усманов назвал «новое золото» на рынке металлов

20.01.2022 13:58
2 508
Время прочтения: 2 минуты
Источник
РБК

Спрос на медь существенно вырастет, этот металл будет играть важную роль в глобальной энергетической системе. Об этом, как сообщает РБК, написал в своей колонке на сайте Всемирного экономического форума основатель группы USM, в которую в том числе входит компания «Удоканская медь», Алишер Усманов.

«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — подчеркивает он.

Усманов привел в статье данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому моменту спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», — пишет Усманов.

Вместе с тем спрос на медь привел к скачкам цен на металл и в будущем может превысить предложение, отмечает основатель USM. Чтобы избежать дефицита меди, нужно инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности, считает он.

В мае 2020-го Всемирный банк представил доклад, согласно которому к 2050 году добыча таких минералов, как медь, графит, литий и кобальт, может быть увеличена почти на 500% для удовлетворения растущего спроса на чистые энергетические технологии. По оценкам авторов, для использования ветровой, солнечной и геотермальной энергии и для хранения энергии в целях удержания процесса потепления на уровне менее 2°C потребуется свыше 3 млрд тонн минералов и металлов.

В 2020 году медь, которая используется во всех отраслях, начиная от энергетики и заканчивая строительством, повысилась в цене более чем на 22%, обращали внимание аналитики Goldman Sachs. Рост стоимости металла вызван перебоями в поставках из-за карантинных мер и быстрым восстановлением спроса со стороны Китая. По прогнозам экспертов, цены, «весьма вероятно», достигнут исторических максимумов в первой половине 2022 года.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50