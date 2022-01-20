Усманов назвал «новое золото» на рынке металлов

Спрос на медь существенно вырастет, этот металл будет играть важную роль в глобальной энергетической системе. Об этом, как сообщает РБК, написал в своей колонке на сайте Всемирного экономического форума основатель группы USM, в которую в том числе входит компания «Удоканская медь», Алишер Усманов.

«Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях», — подчеркивает он.

Усманов привел в статье данные Международного энергетического агентства, согласно которым к 2040 году среди минералов и металлов, используемых в экологически чистых энергетических технологиях, будет доминировать спрос на медь, никель и графит. К тому моменту спрос на медь вырастет в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом.

«Этот металл также будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики», — пишет Усманов.

Вместе с тем спрос на медь привел к скачкам цен на металл и в будущем может превысить предложение, отмечает основатель USM. Чтобы избежать дефицита меди, нужно инвестировать в геологоразведку и новые проекты, а также разрабатывать технологии для увеличения добычи и производительности, считает он.

В мае 2020-го Всемирный банк представил доклад, согласно которому к 2050 году добыча таких минералов, как медь, графит, литий и кобальт, может быть увеличена почти на 500% для удовлетворения растущего спроса на чистые энергетические технологии. По оценкам авторов, для использования ветровой, солнечной и геотермальной энергии и для хранения энергии в целях удержания процесса потепления на уровне менее 2°C потребуется свыше 3 млрд тонн минералов и металлов.



В 2020 году медь, которая используется во всех отраслях, начиная от энергетики и заканчивая строительством, повысилась в цене более чем на 22%, обращали внимание аналитики Goldman Sachs. Рост стоимости металла вызван перебоями в поставках из-за карантинных мер и быстрым восстановлением спроса со стороны Китая. По прогнозам экспертов, цены, «весьма вероятно», достигнут исторических максимумов в первой половине 2022 года.