Бизнес обратил внимание на приостановку обновления ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Федеральная налоговая служба с начала 2022 года не выгружает на своем сайте обновления единых государственных реестров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ЕГРИП и ЕГРЮЛ). На это обратили внимание в российской IT-компании HFLabs, отметив, что по данной причине в реестрах до сих пор нет компаний и предпринимателей, зарегистрированных в январе. Также в реестрах отсутствуют обновления по старым компаниям и предпринимателям.

Как указывают в компании, в данный момент единственный надежный способ для банков проверить новых юрлиц или ИП — сделать это вручную на сайте ФНС. В среду, 19 января, там появилась информация, что выгрузка файлов, содержащих сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП в новых форматах («4.05 ЕГРИП» и «4.06 ЕГРЮЛ»), будет возобновлена после 21 января. Ранее налоговая служба обещала, что возобновление выгрузки будет реализовано после 17 января 2022 года. Пока что обновлений нет ни в новом, ни в старом формате справочников, говорят в HFLabs.

«К нам обращались уже несколько партнеров, которые столкнулись с невозможностью проверить данные новых клиентов автоматически, — говорит руководитель продукта «Фактор» компании HFLabs Елена Расторгуева. — Ручная проверка, которую теперь вынуждены проводить банки, существенно тормозит рабочие процессы».



Компания HFLabs сообщает, что отправила официальный запрос в налоговую службу о точных сроках возобновления выгрузки обоих реестров, но ответа от ведомства пока нет.