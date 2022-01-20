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Бизнес обратил внимание на приостановку обновления ЕГРЮЛ и ЕГРИП

20.01.2022 14:21
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Федеральная налоговая служба с начала 2022 года не выгружает на своем сайте обновления единых государственных реестров индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ЕГРИП и ЕГРЮЛ). На это обратили внимание в российской IT-компании HFLabs, отметив, что по данной причине в реестрах до сих пор нет компаний и предпринимателей, зарегистрированных в январе. Также в реестрах отсутствуют обновления по старым компаниям и предпринимателям.

Как указывают в компании, в данный момент единственный надежный способ для банков проверить новых юрлиц или ИП — сделать это вручную на сайте ФНС. В среду, 19 января, там появилась информация, что выгрузка файлов, содержащих сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП в новых форматах («4.05 ЕГРИП» и «4.06 ЕГРЮЛ»), будет возобновлена после 21 января. Ранее налоговая служба обещала, что возобновление выгрузки будет реализовано после 17 января 2022 года. Пока что обновлений нет ни в новом, ни в старом формате справочников, говорят в HFLabs.

«К нам обращались уже несколько партнеров, которые столкнулись с невозможностью проверить данные новых клиентов автоматически, — говорит руководитель продукта «Фактор» компании HFLabs Елена Расторгуева. — Ручная проверка, которую теперь вынуждены проводить банки, существенно тормозит рабочие процессы».

Компания HFLabs сообщает, что отправила официальный запрос в налоговую службу о точных сроках возобновления выгрузки обоих реестров, но ответа от ведомства пока нет.

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Комментарии

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SL/TP
20.01.2022 20:41
<p>А зачем? Ведь: </p>
<p>Путин заявил об основаниях считать бизнесменов «жуликами по определению»</p>
<p>Подробнее на РБК:</p>
<p>https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6a34e39a7947198d7858b8</p>
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