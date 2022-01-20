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Власти Петербурга рассказали о планах сделать платным въезд в центр города

20.01.2022 14:33
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РБК

Въезд в центр Санкт-Петербурга на автомобиле может стать платным. Как передает РБК, об этом рассказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

«Правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах — сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — сказал Бельский.

При этом сроки введения таких изменений депутат не назвал.

В конце 2019 года городские власти заказали у ООО «Строй Инвест Проект» проект комплексной схемы организации дорожного движения, писал «Коммерсант». В документе содержалось утверждение, что платный въезд в центр Санкт-Петербурга разгрузит мосты, снизит число транзитных потоков и улучшит условия для работы общественного транспорта.

Однако в июле 2020 года глава комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин говорил «РБК Петербург», что власти не рассматривают введение платного въезда в центр.

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Комментарии

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-man-
-man-
20.01.2022 15:10
<p>Да чо там, надо выход из дома платным сделать, чтобы разгрузить город.</p>
8
ugor
ugor
20.01.2022 17:21
<p>Что они ещё придумают?)(</p>
0

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