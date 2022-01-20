Официальный курс доллара снизился на 43 копейки, евро — на 31

ЦБ установил официальные курсы валют на 21 января.

Курс доллара понизился на 42,89 копейки, составив 76,4408 рубля (76,8697 рубля на 20 января). Курс евро снизился на 31,03 копейки, до 86,8215 рубля (87,1318 рубля на 20 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:41 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,65 рубля (плюс 47 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,93 рубля (плюс 47 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,99—76,79 рубля за доллар и 86,24—87,19 рубля за евро.