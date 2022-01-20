Собянин доложил Путину о столичной экономике в период пандемии

Экономика Москвы справляется с вызванными пандемией коронавируса трудностями, пессимистические прогнозы о потерях не подтвердились. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства встречается с московским мэром лично, не по видеосвязи, пишет РБК.

«Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что пандемия, экономика Москвы не справится с этими вызовами. <…> Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к условиям, в которых мы работаем», — сообщил мэр.

По словам Сергея Собянина, городская экономика «ушла в плюс» почти по всем показателям не только по «тяжелому» из-за потерь 2020 году, но и по отношению к 2019-му, который власти считают «базовым». В частности, объем инвестиций вырос на 12%, сфера строительства — на 23%, производство — на 28%.

Лента новостей Названы регионы с самыми высокими темпами восстановления рынка труда Московский регион, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область вошли в число регионов с самыми высокими темпами найма персонала и открытия новых вакансий в 2021 году. Рейтинг городов, где рынок труда восстанавливается быстрее всего, составил сервис «Работа.ру». 18.01.2022 09:53

Мэр отметил, что особенно рост был заметен по итогам года в сфере торговли. «Это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города. Конечно, очень сложная история была связана с общепитом, торговлей, услугами. Но торговля тоже в плюсе большом, розничная торговля в плюсе», — сказал он.

Сергей Собянин объяснил рост экономики тем, что россияне из-за коронавирусных ограничений не ездили за границу и тратили деньги в стране. «Достаточно большой объем денежной массы, который они вывозили за границу, остался у нас», — отметил мэр.

«Даже гостиничный бизнес, за который мы в 2020 году опасались, что он не выдержит, уже в 2021 году мы видим, что он стал работать практически на уровне 2019 года. Внутренний туризм оживился, стали приезжать больше из других регионов. Это компенсировало ситуацию», — добавил он.

В конце декабря Собянин, выступая в Мосгордуме, заявил, что власти города нашли баланс между ограничениями в период пандемии и сохранением возможности нормальной работы экономики города. По словам мэра, ограничения в городе вводятся только в случае крайней необходимости и ослабляются при снижении уровня заболеваемости. Собянин также заверил, что бизнесу не следует опасаться в будущем «длительных локдаунов и чрезмерных ограничений».