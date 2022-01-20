​«Альфа-Капитал» проведет прямой эфир с экспертами о ситуации на фондовых рынках

Управляющая компания «Альфа-Капитал» проведет 20 января прямой эфир с участием своих экспертов. Они обсудят ситуацию, складывающуюся на фондовых рынках, в том числе значительное падение индекса Мосбиржи.



Во встрече примут участие директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин, управляющий портфелем облигаций Дмитрий Дорофеев, управляющий портфелем акций Дмитрий Скрябин и директор Alfa Capital Wealth Андрей Бабиян.

В прямом эфире эксперты поговорят о том, как будут дальше развиваться события и как инвесторам реагировать на нынешнюю обстановку на биржах.

Начало трансляции — в 19:00 по мск. Экспертам можно будет задавать вопросы в прямом эфире. Подключиться и принять участие можно здесь.