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Майнеров будут выявлять по энергопотреблению правоохранители и несколько ведомств

20.01.2022 16:43
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ТАСС

В выявлении майнеров будут участвовать правоохранительные органы, возможно взаимодействие нескольких ведомств, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

«Естественно, в этом мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности. Видимо, взаимодействие нескольких ведомств возможно», — сказала Данилова, отвечая на вопрос о способах выявления майнеров и участниках этого процесса.

Также она отметила способ выявления майнеров по энергопотреблению. «Отслеживать майнеров, наверное, возможно по какой-то активности в части потребления электроэнергии. Я думаю, что уже наработаны способы по выявлению такой деятельности», — добавила она.

Оптимальным для России решением является введение запрета на майнинг криптовалют. Об этом говорится в опубликованном Центробанком докладе для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

 20.01.2022 15:43

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