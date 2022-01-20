​«Сбер» проведет buyback на сумму до 50 млрд рублей

«Сбер» в ближайшие четыре года приобретет на рынке свои акции (buyback) на сумму до 50 млрд рублей для долгосрочной программы мотивации, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В течение 2022—2025 годов АО «Сбербанк КИБ» (дочерняя компания ПАО «СберБанк») приобретет на рынке обыкновенные акции СберБанка на сумму до 50 млрд рублей для реализации программы долгосрочного вознаграждения работников», — говорится в сообщении, где уточняется, что соответствующее решение было принято правлением СберБанка.

Покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы Московской биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции СберБанка.

В банке уточнили, что программа долгосрочной мотивации акциями для сотрудников была принята в «Сбере» в 2021 году. В рамках первого цикла программы ее участниками стали более 1 000 ключевых сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов.

Программа реализуется трехлетними циклами с осуществлением ежегодных промежуточных выплат, циклы запускаются раз в год. Для первого цикла программы, начатого в конце 2021 года, будут использованы уже имеющиеся в группе «Сбер» акции. Портфель акций, сформированный в результате приобретения, будет использован в следующих циклах программы.