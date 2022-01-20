​Опрос: треть российских семей хотят улучшить жилищные условия

Более трети (37%), или 22,7 млн российских семей нуждаются в улучшении своих жилищных условий, показал опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу «ДОМ.РФ». При этом отмечается, что за последнее время показатель существенно снизился: в 2017 году доля семей, которые хотели поменять жилье, достигала 45%. Таким образом, за пять лет накопленная потребность в улучшении жилищных условий сократилась на 4,5 млн семей.



Как отметил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, это произошло за счет активного развития строительной отрасли и ипотеки, что позволило 17,6 млн семей сменить жилье на более комфортное. Еще 13,1 млн семей сформировали в этот период новую потребность в улучшении жилищных условий.

«Результаты исследования показали, что накопленная потребность в улучшении жилищных условий удовлетворяется быстрее, чем накапливается новая. В периоде ближайших 15—20 лет мы имеем все шансы полностью удовлетворить растущий спрос, то есть прийти к тому, что при формировании новой потребности за счет естественных процессов она будет сразу же удовлетворяться», — сказал Михаил Гольдберг.

В среднем на российскую семью приходится 24,2 кв. метра в расчете на человека. В целом 2/3 российских семей живет сейчас в многоквартирных домах (40,1 млн семей). В собственном доме проживают 21,6 млн семей. При этом 17% населения (10,4 млн семей) арендуют жилье, но только 11% снимают его на рыночных условиях. Гольдберг отметил, что за последний год число россиян, желающих жить в собственном доме, выросло на 1,7 млн (с 71% до 73% всех семей). Как замечают в «ДОМ.РФ», росту востребованности индивидуальных домов способствовали ограничения, введенные весной 2020 года на фоне COVID-19, — россияне стали больше ценить преимущества загородной жизни.

В перспективе ближайших пяти лет улучшить свои жилищные условия планируют 11,6 млн российских семей с доходом не ниже среднего. При этом около 65% платежеспособного спроса на жилье приходится на семьи с детьми или планирующих их рождение (7,5 млн семей). «Решение жилищного вопроса семей с детьми будет способствовать и достижению целей в сфере демографии», — подчеркнул Михаил Гольдберг.

Большинство из планирующих улучшить свои жилищные условия в этот период (5,8 млн семей) хотят построить или купить индивидуальный дом, еще 5,4 млн семей собираются приобрести квартиру, около 400 тыс. семей планируют арендовать жилье на рыночных условиях.

Россияне также дали желаемые характеристики жилья. В представлении граждан идеальная квартира должна быть двух-трехкомнатной площадью 55—70 кв. м в доме до 12 этажей с чистовой или предчистовой отделкой. На территории жилого комплекса должна присутствовать развитая инфраструктура, расположены детские площадки и зоны отдыха, а также торгово-бытовые объекты рядом с домом.