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ЦБ: данные финпотоков указывают на ускорение роста экономической активности в конце 2021 года

20.01.2022 19:39
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Данные по отраслевым платежам указывают на повышение роста экономической активности в IV квартале 2021 года. Значительная часть ускорения пришлась на декабрь: по итогам месяца во всех укрупненных группах отраслей было отмечено увеличение темпов роста входящих платежей относительно как уровня III квартала, так и уровней октября-ноября. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.

«Несмотря на то что значимую роль в росте объемов номинальных финансовых потоков продолжает играть ценовой фактор, данные по отраслевым платежам подтверждают вывод об ускорении роста экономической активности в IV квартале 2021 года. Вероятно, это положительно скажется на показателе роста ВВП в IV квартале и 2021 году в целом», — отмечается в комментарии регулятора.

Так, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за декабрь 2021 года вырос на 19,6% по сравнению со средним уровнем III квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем платежей оказался выше на 19,9%.

«Динамика финансовых потоков подтвердила значительное оживление инвестиционной активности в IV квартале после паузы в III квартале. Наиболее сильное ускорение роста входящих платежей в декабре было отмечено в инвестиционных отраслях. Главными драйверами стали отрасли строительного сектора, научные исследования и разработки», — говорится в материалах регулятора.

В потребительских отраслях ускорение роста входящих платежей также было значительным, хотя и менее выраженным. В декабре, наряду с розничной торговлей, уверенный рост поступлений наблюдался в широком круге отраслей сферы услуг по мере улучшения эпидемической ситуации по сравнению с октябрем-ноябрем: услуги туризма, предоставление мест для временного проживания, предоставление продуктов питания и напитков, организация спорта, отдыха и развлечений.

В отраслях, ориентированных на экспорт, объем входящих платежей увеличился на 23% по сравнению со средним значением в III квартале. Драйвером активного роста выступила добыча сырой нефти и газа, преимущественно за счет увеличения мировых цен на энергоносители.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, объем поступлений вырос на 19,6% по сравнению со средним значением в III квартале за счет добычи нефти и газа, смежных с ней отраслей — нефтепереработки и оптовой торговли, а также за счет увеличения входящих потоков в сфере финансовых услуг до рекордных значений.

Динамика платежей в региональном разрезе в последние месяцы становится более устойчивой и однородной, указывает ЦБ, что должно положительно сказаться на динамике российской экономики в ближайшее время. В декабре 2021 года входящие финансовые потоки во всех федеральных округах превысили уровень III квартала. Основной положительный вклад в большинстве округов внесли сельское хозяйство, обрабатывающие производства и сфера торговли.

«Значительная часть ускорения роста пришлась на конец года: по итогам декабря во всех укрупненных группах отраслей было отмечено увеличение темпов роста входящих платежей относительно как уровня III квартала, так и уровней октября-ноября. Также заметно выросло число отраслей, демонстрирующих увеличение поступлений в квартальном выражении. Вместе с тем устойчивые ограничения на стороне предложения во многих отраслях продолжают оказывать сдерживающее влияние на деловую активность, которое может усилиться в начале 2022 года на фоне сохраняющейся сложной эпидемической ситуации», — заключает Банк России.

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