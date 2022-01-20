ЦБ: структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в декабре составил 0,9 трлн рублей

Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в среднем за декабрьский период усреднения составил 0,9 трлн рублей, как и за октябрьский период усреднения. На начало января профицит ликвидности увеличился относительно начала прошлого месяца на 1,4 трлн рублей до 1,7 трлн из-за притока бюджетных средств в конце декабря и снижения корсчетов банков. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» с уточнением, что это выше прогноза Банка России 0,6—1 трлн рублей.

«Отклонение фактического значения профицита на конец года от прогнозного произошло из-за больших, чем в прогнозе, расходов бюджета в декабре и снижения уровня корсчетов. Как и ожидалось, Федеральное казначейство снизило уровень остатков бюджетных средств на Едином казначейском счете в Банке России. В результате в банках за 2021 год было дополнительно размещено 1,7 трлн рублей. Оценка корсчета основывалась на предположении о том, что банки будут выполнять усреднение обязательных резервов равномерно. Однако в ожидании повышения ключевой ставки в декабре банки первую часть периода усреднения поддерживали относительно высокие корсчета, а вторую — более низкие. В результате в конце года избыточные средства банки разместили на депозиты в Банке России. Бюджетные операции в декабре привели к притоку ликвидности в банки в размере 0,9 трлн рублей», — указывает регулятор.

Объем наличных денег в обращении в декабре сезонно увеличился на 0,4 трлн рублей. Как поясняет регулятор, кредитные организации пополняли кассы и банкоматы перед январскими праздниками. При этом в начале 2022 года данные средства почти в полном объеме вернулись обратно в банки в виде инкассации выручки предприятий розничной торговли.



В декабре динамика наличных денег в обращении соответствовала прогнозу Банка России и в целом была близка к средним значениям прошлых лет. Ожидается, что постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году в период пандемии, сместится на 2022—2023 годы.

«С учетом этого, а также предпосылки о нейтральном влиянии операций бюджета на ликвидность и равномерном выполнении банками усреднения обязательных резервов прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года составляет 0,8—1,4 трлн рублей», — резюмирует ЦБ.