Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Абызова

Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова и 11 его сообщников. Как сообщается на сайте ведомства, фигуранты в зависимости от роли каждого обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в 2012—2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний «Сибэко» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей. Также их считают причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

Во время предварительного расследования все 12 обвиняемых заключены под стражу судом на основании ходатайства следствия.

В целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество стоимостью свыше 37 млрд рублей Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний.



«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд», — говорится в релизе СК.