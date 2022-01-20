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Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или недели

20.01.2022 20:53
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ТАСС

Новая банкнота в 100 рублей может быть представлена Банком России в ближайшие месяцы или даже недели, сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в ходе встречи клуба экономической и деловой журналистики и базовой кафедры Банка России НИУ ВШЭ.

Ранее сообщалось, что регулятор планирует до 2025 года модернизировать несколько банкнот. В 2022 году в обращение планируется выпустить обновленную купюру в 100 рублей.

«Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота», — сказал Алексеев.

Помимо 100 рублей регулятор также модернизирует банкноты пяти номиналов. Новые 1 000 и 5 000 рублей поступят обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
20.01.2022 22:55
<p>
В 2022 году в обращение планируется выпустить обновленную купюру в 100 рублей.
</p>
<p>Лучше в рулоне и без металлических нитей ...</p>
2
lexandriozzo
21.01.2022 02:48
<p>Эта банкнота на текущем этапе особой роли не играет, поскольку подделывать данный номинал достаточно нелепо! Это событие, интересное прежде всего бонистам. В теперешней 100-ке ощущается некая преемственность по отношению ко всем известному бумажному советскому рублю образца 1961-го года по цветовой гамме, ну и покупательная способность пока что сравнима. А вот номиналы 200 и 2000 имеют аналоги скорей среди банкнот Европы, и "ремейки" банкнот планируют делать в том же ключе... Итак, пока что ден. реформа 2022-2024 гг. начинается с ничего не значащего номинала, и вроде бы выглядит безобидной </p>
1
lexandriozzo
21.01.2022 02:57
<p>Все мы знаем, что также идёт работа над номиналами 1000 и 5000 рублей, но находится на более ранней стадии, чем с новой 100-кой. Вот эти номиналы и актуальны! В том числе из-за того, что "коррупционеры" и теневой сектор сберегают не только в валюте, но и в них. И у фальшивомонетчиков они наиболее популярны. "Релиз" намечен на 2023-й год. Официально заявляется, что никакого обмена старых банкнот на новые (как было в Индии в ноябре 2016 г.) не будет, а старые 1000 и 5000 будут изыматься из обращения по мере износа много лет. И, конечно, мы все как один в этом нисколько не сомневаемся ))</p>
1
marscat
21.01.2022 03:25
<p>При нынешней реальной реальной инфляции бумага и труднозатраты на изготовление такой банкноты скоро будут дороже, чем её покупательная способность! </p>
3

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