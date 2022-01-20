Внешний долг России вырос до 478,2 млрд долларов

Объем внешнего долга России на 1 января 2022 года составил 478,2 млрд долларов, что на 11,049 млрд выше показателя на начало 2021-го, следует из материалов Банка России РФ.

Отмечается, что иностранная задолженность органов государственного управления снизилась на 2,5 млрд долларов США в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

Увеличение долга Центрального банка на 21,2 млрд долларов США обусловлено главным образом распределением в пользу Российской Федерации авуаров СДР.

Внешняя задолженность банков с начала года выросла на 7,7 млрд долларов США в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций.

Иностранные долговые обязательства прочих секторов стали меньше на 15,3 млрд долларов США за счет сокращения внешней задолженности в форме кредитов, привлеченных в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.