Все новости

Внешний долг России вырос до 478,2 млрд долларов

20.01.2022 21:29
1 753
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Объем внешнего долга России на 1 января 2022 года составил 478,2 млрд долларов, что на 11,049 млрд выше показателя на начало 2021-го, следует из материалов Банка России РФ.

Отмечается, что иностранная задолженность органов государственного управления снизилась на 2,5 млрд долларов США в результате сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

Увеличение долга Центрального банка на 21,2 млрд долларов США обусловлено главным образом распределением в пользу Российской Федерации авуаров СДР.

Внешняя задолженность банков с начала года выросла на 7,7 млрд долларов США в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций.

Иностранные долговые обязательства прочих секторов стали меньше на 15,3 млрд долларов США за счет сокращения внешней задолженности в форме кредитов, привлеченных в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»