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ЦБ: иностранные инвесторы в декабре сократили свои вложения в ОФЗ

20.01.2022 21:54
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Иностранные инвесторы в декабре аналогично двум предыдущим месяцам сократили свои вложения в облигации федерального займа. Сокращение в декабре на 108 млрд рублей сопоставимо с оттоком вложений нерезидентов в прошлом месяце. Такие данные представлены в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Как указывает регулятор, нерезиденты продавали ОФЗ практически на протяжении всего месяца, что объяснялось возросшими геополитическими рисками, а также ожиданиями более раннего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Объем размещений ОФЗ в декабре возрос по сравнению с ноябрем (61,3 млрд рублей) и составил 128,5 млрд рублей. Как и в предыдущие месяцы, основными покупателями ОФЗ на аукционах являлись локальные инвесторы, в частности, системно значимые кредитные организации (26,5%), прочие кредитные организации (24,7%) и нефинансовые организации (22,6%).

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