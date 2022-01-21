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Рубль слабеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

21.01.2022 08:35
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль теряет позиции к доллару и евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,82 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил почти 87 рублей (плюс 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,72—76,96 рубля за доллар и 86,88—87,15 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:30 теряет 2,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 429,39 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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Комментарии

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Б.Е.С.
21.01.2022 08:45
<p>в целом ситуация весьма интересная.</p>
<p></p>
<p>Доллар - свободный плавающий курс</p>
<p>Рубль - свободный плавающий курс</p>
<p>Юань - регулируемый курс</p>
<p></p>
<p>интересно наблюдать:</p>
<p>как Рубль по отношению к Доллару - снижается</p>
<p>как Доллар по отношению к Юань - снижается</p>
<p>как Рубль по отношению к Юань - непоколебим!!! </p>
<p></p>
<p>кто-то мне кажется специально переоценивает стабильность курса между Юань и Рублем.</p>
<p>т.к. это нелогично.</p>
1

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