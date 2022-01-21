Рубль слабеет, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,82 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил почти 87 рублей (плюс 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,72—76,96 рубля за доллар и 86,88—87,15 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:30 теряет 2,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 429,39 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.