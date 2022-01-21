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Центробанк выпускает памятную монету к 220-летию МИДа

21.01.2022 10:42
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1 Время прочтения: 1 минута
Центробанк выпускает памятную монету к 220-летию МИДа
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
Банк России
Источник
Banki.ru

Банк России 24 января выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «220-летие образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летие учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника». Об этом сообщает в пятницу, 21 января, пресс-служба регулятора.

На монете (на оборотной стороне) размещены рельефное изображение здания Министерства иностранных дел РФ, расположенного на Смоленской-Сенной площади в Москве, а также выполненное в технике лазерного матирования изображение восточного корпуса здания Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где до 1917 года размещалось Министерство иностранных дел Российской империи. В верхней части монетного поля рельефно изображена эмблема МИДа. Вверху по окружности имеется надпись: «Министерство иностранных дел Российской Федерации».

Тираж монеты — 3 тыс. штук.

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Комментарии

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alekseysmr
21.01.2022 14:09
<p>Зачем выпускать монеты если таргетированная инфляция превращает их в мусор?</p>
1

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