Бизнес предложил МЭР списать льготные кредиты при сохранении 90% рабочих мест

«Опора России» просит Минэкономразвития поддержать предложение по списанию тела кредитов по программе «ФОТ 3.0» (программа льготного кредитования бизнеса под 3%) и процентов по ним предпринимателям, выполнившим обязательство по сохранению не менее чем 90% рабочих мест. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина главе МЭР Максиму Решетникову (есть в распоряжении ТАСС).

«Прошу вас поддержать предложение «Опоры России» по списанию тела кредитов и процентов по ним в рамках программы «ФОТ 3.0» для хозяйствующих субъектов, выполнивших обязательства по сохранению занятости, и разработать необходимые изменения в нормативную базу», — сказано в письме.

В бизнес-объединении считают, что ухудшение эпидемиологической ситуации и распространение ограничений при пятой волне ковида может привести к «неблагоприятным экономическим последствиям» для компаний, которые получили кредит по программе и взяли на себя обязательство сохранить не менее 90% рабочих мест. Это также может сказаться на способности такого бизнеса «выполнять социальные обязательства наряду с обязанностью по возврату кредита», полагают в «Опоре России».

С июня 2020 года для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа «ФОТ 2.0» с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Тем компаниям, которые сохранили не менее 90% сотрудников, списывалось 100% задолженности. В случае если в штате оставалось не менее 80% сотрудников, заемщику прощали половину долга.

Льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» пришла на смену «ФОТ 2.0», действие которой закончилось 1 апреля 2021 года. Первый этап новой программы длился с 9 марта по 1 июля 2021 года, второй был запущен с 1 ноября. Заключение кредитных соглашений продлилось до 30 декабря.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили ТАСС получение письма. Там добавили, что второй этап программы льготного кредитования поддержали почти 28 тыс. предприятий сектора МСП из наиболее пострадавших отраслей. Благодаря «ФОТ 3.0» бизнес смог дополнительно привлечь 92,2 млрд рублей заемного капитала, поддержав таким образом более 600 тыс. работников. Для 13,5 тыс. заемщиков первого этапа «ФОТ 3.0» программа позволила снизить кредитную нагрузку, «увеличив срок погашения кредита до одного года», сообщили в пресс-службе министерства.



«По ключевым показателям состояния сектора МСП видно, что бизнес восстанавливается и постепенно возвращается к допандемийному уровню. Это в том числе результат кредитной поддержки по программам «ФОТ», которые последние полтора года реализует правительство. За это время поддержано более 5,7 млн работников, а общий объем поддержки превысил 0,6 трлн рублей», — отметили в пресс-службе МЭР.