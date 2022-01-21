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АСВ в 2021 году выплатило вкладчикам страховку на 52,5 млрд рублей

21.01.2022 11:45
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Агентство по страхованию вкладов в 2021 году выплатило компенсаций вкладчикам на 52,5 млрд рублей. Об этом сообщили в агентстве, уточнив, что страховое возмещение получили 155 тыс. обратившихся вкладчиков, а отдельно в IV квартале 15,8 тыс. вкладчиков получили 1,8 млрд рублей.

В том числе 2,9 млрд рублей страховки по депозитам в 2021 году получили 7,9 тыс. юридических лиц, включая 492 некоммерческие организации социальной направленности (им выплачено 90,8 млн рублей страхового возмещения).

В 2021 году страховые случаи наступили в отношении 22 банков — участников системы обязательного страхования вкладов (в IV квартале страховой случай наступил в отношении одного банка).

Средний срок начала выплат агентством в 2021 году сократился до шести рабочих дней после наступления страхового случая.

За счет стандартного лимита в 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке 98% вкладчиков банков, в отношении которых наступил страховой случай в 2021 году, смогли получить назад свои средства в полном объеме в рамках выплаты агентством страхового возмещения.

Цифровым сервисом, позволяющим банку-агенту в электронной форме принимать от своих клиентов заявления на выплату страхового возмещения и осуществлять расчеты, в течение 2021 года воспользовались 55 тыс. вкладчиков, которым перечислено 5,5 млрд рублей (в 3,5 раза больше, чем в 2020 году).

По сравнению с 2020 годом количество обращений вкладчиков-физлиц на портал госуслуг для получения услуг АСВ выросло более чем в три раза. Агентство также напоминает, что в конце 2021 года реализовало такую опцию для юридических лиц.

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