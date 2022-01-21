Изменения по вкладам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Банк «Зенит» запустил детский вклад «Первооткрыватель». Депозит могут оформить на детей в возрасте до 18 лет их родители или близкие родственники. Минимальная сумма составляет 10 тыс. рублей. Срок размещения средств — 367, 732 или 1 100 дней, ставки — 7,5%, 7,75% и 8% соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на счет по вкладу. Клиенты могут пополнить депозит на сумму, в десять раз превышающую его первоначальный размер, но не более 10 млн рублей. Дополнительные взносы можно вносить не позднее чем за 30 дней до даты окончания договора. Расходные операции не предусмотрены. Возможна пролонгация депозита. Для оформления договора необходимо представить свидетельство о рождении или паспорт ребенка, его ИНН и СНИЛС.

Совкомбанк внес ряд изменений в депозитную линейку. Для вклада «Оптимальный» на срок три года ставка выросла до 10% годовых. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей. Вклад «Волшебная зима с «Халвой» привлекается сейчас на два месяца, полгода и год под 7,4%, 7,8% и 8% годовых соответственно (при соблюдении условий регулярного оборота по карте «Халва» ставки по полугодовому и годовому вкладам составят 8,8% и 9%). Минимальная сумма также составляет 50 тыс. рублей.

Газпромбанк ввел дополнительные надбавки к ставкам по вкладам в рублях «Копить» и «Управлять» для некоторых категорий клиентов. Для премиальных клиентов надбавка по вкладам составляет 0,3 процентного пункта, для получателей пенсии из Пенсионного фонда РФ на карту банка — 0,2 п. п., а для клиентов старшего возраста (женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет) — 0,1 п. п. Указанные надбавки не суммируются, применяется максимальная из доступных клиенту. Надбавки суммируются с действующими процентными ставками, в том числе при открытии вкладов через мобильное приложение «Телекард 2.0» и интернет-банк (плюс 0,1 п. п.). Надбавка по вкладу «Копить» не влияет на возможность получения вознаграждения по программе лояльности «Процент+». Максимальная доходность для получателей пенсии по вкладу «Копить» с учетом определенных условий составляет 10,2% годовых, по вкладу «Управлять» — 7,1%. Для клиентов старшего возраста максимальные ставки составляют 10,1% годовых и 7% годовых соответственно. Для данных вкладчиков предусмотрены условия по тратам в рамках опции «Процент+».

Банк «Уралсиб» повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам. Ставка по депозиту «Прибыльный сезон» теперь при размещении на 181 день составляет 7,5% годовых, на 367 дней — 7,9%, на 1 100 дней — 8,7% годовых. Ставка по накопительному счету «Первый» повышена на 0,5 п. п., максимальная ставка составила 7,5%. Ставки по накопительным счетам «Зарплатный», Premium light, Premium, «Прайвет», «Накопительный счет» повышены от 0,75 до 1,5 п. п. в зависимости от суммового диапазона и действующего пакета услуг. Максимальная ставка составляет 7%.