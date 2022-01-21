Исследование: коронавирусные меры не оказывают особого влияния на жизнь большинства россиян

Введенные в связи с коронавирусом ограничения не влияют на жизнь 42% россиян, на жизни 39% опрошенных они влияют незначительно, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Только на жизнь 18% граждан принятые антиковидные меры оказывают существенное влияние.

Так, каждому пятому опрошенному причиняют неудобства введение QR-кодов (21%), масочный режим, ношение перчаток и социальная дистанция (19%), у каждого десятого раздражение вызывает принудительная вакцинация (10%). Также россияне негативно оценивают закрытие границ (8%), запрет на посещение общественных мест (7%), ограничения свободного передвижения (3%).

Оценивая предпринимаемые российскими властями меры по предотвращению распространения коронавируса, 44% граждан России придерживаются мнения, что ограничения достаточные, а 59% уверены, что они адекватные. Недостаточными принимаемые меры считают 34%, избыточными — 16%. Примечательно, что в период с 14 по 19 января 2022 года выросла доля тех, кто считает меры недостаточными (плюс 5 процентных пунктов, 29% 14 января против 34% 19 января).

При этом более половины россиян в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом (62%). В период с 16 по 19 января 2022 года их доля выросла на 7 п. п. (55% 16 января против 62% 19 января). Среди тех, кто опасается заболеть коронавирусом, 66% считают предпринимаемые меры адекватными, неадекватными — 30%.

В целом россияне полагают, что ограничительные меры эффективно влияют на снижение темпов распространения коронавируса (62%), 34% сообщили, что меры неэффективные.