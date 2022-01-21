Официальный курс доллара повысился на 25 копеек, евро — на 8

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 22 января.

Курс доллара повысился на 24,95 копейки, составив 76,6903 рубля (76,4408 рубля на 21 января). Курс евро поднялся на 8,39 копейки, до 86,9054 рубля (86,8215 рубля на 21 января).

На валютных торгах Московской биржи на 14:15 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 1 копейку и составил 76,69 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 22 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,93 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 76,36—76,96 рубля за доллар и 86,56—87,15 рубля за евро.