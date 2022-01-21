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Путин предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6%

21.01.2022 15:19
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ТАСС

Индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек в России, эти выплаты надо пересчитать с 1 января 2022 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Глава государства напомнил, что ранее было принято решение в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.

«Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2,6 миллиона человек», — сказал Путин.

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

 20.01.2022 13:30

Он напомнил также, что ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября наступившего года и всего на 4%. «Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы еще довольно долго. Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно — проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для всех остальных пенсионеров, это выше фактической инфляции за прошедший год», — добавил президент.

Путин поручил правительству в самое ближайшее время реализовать это решение, «в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией».

Глава государства подчеркнул, что тема пенсий важна для миллионов граждан. «Речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом», — указал он.

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Комментарии

3
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Бамбр
21.01.2022 18:32
<p>доллар уже проиндексировали</p>
<p></p>
3
Steven Cohen
Steven Cohen
21.01.2022 20:54
<p>Себе проиндексируй и поживи на них </p>
2

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