«ВЭБ.РФ» по итогам 2021 года заработал для будущих пенсионеров 90 млрд рублей при доходности 4,7% годовых

Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» по итогам 2021 года заработала для будущих пенсионеров более 90 млрд рублей, доходность составила 4,7% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.

Так, доходы по расширенному портфелю составили 88,9 млрд рублей, доходность — 4,66% годовых, доходы по портфелю госбумаг достигли 1,86 млрд, доходность — 4,94% годовых.

«Вопреки рыночной конъюнктуре, которая была крайне негативной на протяжении всего 2021 года, государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» обеспечила прирост пенсионных накоплений по всем портфелям накоплений 38 млн клиентов ПФР. Для сравнения: референтные индексы Мосбиржи — консервативный индекс пенсионных накоплений (RUPCI) и индекс государственных облигаций в рублях (RGBITR) — по итогам года снизились. Принятые ранее решения по диверсификации вложений и расширению инструментов для инвестирования в условиях давления на рынок госдолга показали свою эффективность. Положительный финансовый результат для «молчунов» и тех клиентов ПФР, кто выбрал портфель госбумаг, обеспечили купонный доход и поступления от размещения денежных средств», — сказал руководитель департамента доверительного управления «ВЭБ.РФ» Александр Попов.

В релизе подчеркивается, что хотя крупнейший и самый консервативный участник рынка пенсионных накоплений «ВЭБ.РФ» не может инвестировать в высокорисковые инструменты (например, в акции), он последовательно увеличивает долю вложений в облигации российских компаний.

«Мы активно инвестируем в ключевые отрасли реальной экономики, поддерживаем проекты по газификации жилого сектора, строительству дорог и железнодорожного сообщения, городской инфраструктуры и экологии. Эти вложения работают на создание комфортной среды проживания людей и отвечают интересам будущих пенсионеров, обеспечивая минимальный уровень риска и премию по доходности к ОФЗ. В рамках ESG — подходов ГУК с большим интересом также смотрит на «зеленые бонды», видим в этом сегменте рынка значительный потенциал роста», — отметил Попов.

Отмечается, что один из важных ориентиров для будущих пенсионеров — сравнение доходности, которую зарабатывает управляющий и начисляется страховщик, с инфляцией. По итогам 2021 года она составила 8,39% (данные Росстата), это максимальное значение с 2015-го. «Поскольку мы работаем на открытом рынке, в отдельные периоды инфляция может вырываться вперед. Важно, что сравнение с накопленной инфляцией на длительной дистанции будет в пользу «молчунов». По пенсионным портфелям «ВЭБ.РФ» накопленная доходность превышает накопленную инфляцию с 2010 года», — сказал Попов.

«ВЭБ.РФ» как государственная управляющая компания работает с накоплениями более 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. Большинство из них никогда не писали заявление о переходе в негосударственные пенсионные фонды и являются клиентами ПФР по умолчанию. Также в расширенный портфель «ВЭБ.РФ» переводят накопления клиентов НПФ в случае отзыва или добровольной сдачи лицензии фонда, а также частных управляющих компаний, прекращающих работу с ПФР. Стоимость активов в расширенном портфеле по итогам 2021 года составляет 1,96 трлн рублей.