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«ВЭБ.РФ» по итогам 2021 года заработал для будущих пенсионеров 90 млрд рублей при доходности 4,7% годовых

21.01.2022 16:08
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВЭБ

Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» по итогам 2021 года заработала для будущих пенсионеров более 90 млрд рублей, доходность составила 4,7% годовых, говорится в сообщении госкорпорации.

Так, доходы по расширенному портфелю составили 88,9 млрд рублей, доходность — 4,66% годовых, доходы по портфелю госбумаг достигли 1,86 млрд, доходность — 4,94% годовых.

«Вопреки рыночной конъюнктуре, которая была крайне негативной на протяжении всего 2021 года, государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» обеспечила прирост пенсионных накоплений по всем портфелям накоплений 38 млн клиентов ПФР. Для сравнения: референтные индексы Мосбиржи — консервативный индекс пенсионных накоплений (RUPCI) и индекс государственных облигаций в рублях (RGBITR) — по итогам года снизились. Принятые ранее решения по диверсификации вложений и расширению инструментов для инвестирования в условиях давления на рынок госдолга показали свою эффективность. Положительный финансовый результат для «молчунов» и тех клиентов ПФР, кто выбрал портфель госбумаг, обеспечили купонный доход и поступления от размещения денежных средств», — сказал руководитель департамента доверительного управления «ВЭБ.РФ» Александр Попов.

В релизе подчеркивается, что хотя крупнейший и самый консервативный участник рынка пенсионных накоплений «ВЭБ.РФ» не может инвестировать в высокорисковые инструменты (например, в акции), он последовательно увеличивает долю вложений в облигации российских компаний.

«Мы активно инвестируем в ключевые отрасли реальной экономики, поддерживаем проекты по газификации жилого сектора, строительству дорог и железнодорожного сообщения, городской инфраструктуры и экологии. Эти вложения работают на создание комфортной среды проживания людей и отвечают интересам будущих пенсионеров, обеспечивая минимальный уровень риска и премию по доходности к ОФЗ. В рамках ESG — подходов ГУК с большим интересом также смотрит на «зеленые бонды», видим в этом сегменте рынка значительный потенциал роста», — отметил Попов.

Отмечается, что один из важных ориентиров для будущих пенсионеров — сравнение доходности, которую зарабатывает управляющий и начисляется страховщик, с инфляцией. По итогам 2021 года она составила 8,39% (данные Росстата), это максимальное значение с 2015-го. «Поскольку мы работаем на открытом рынке, в отдельные периоды инфляция может вырываться вперед. Важно, что сравнение с накопленной инфляцией на длительной дистанции будет в пользу «молчунов». По пенсионным портфелям «ВЭБ.РФ» накопленная доходность превышает накопленную инфляцию с 2010 года», — сказал Попов.

«ВЭБ.РФ» как государственная управляющая компания работает с накоплениями более 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. Большинство из них никогда не писали заявление о переходе в негосударственные пенсионные фонды и являются клиентами ПФР по умолчанию. Также в расширенный портфель «ВЭБ.РФ» переводят накопления клиентов НПФ в случае отзыва или добровольной сдачи лицензии фонда, а также частных управляющих компаний, прекращающих работу с ПФР. Стоимость активов в расширенном портфеле по итогам 2021 года составляет 1,96 трлн рублей.

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