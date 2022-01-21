В Совете Федерации назвали среднюю прибавку к пенсии по старости после доиндексации

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Все пенсии, которые выплачиваются (и по старости, и по инвалидности, и по случаю потери кормильца), когда мы их индексируем на 8,6%, прибавка в среднем по всем страховым пенсиям будет 1,4 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысячи рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей», — сказала Бибикова.

Она добавила, что пособия с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.

Президент Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.