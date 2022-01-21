Все новости

В Совете Федерации назвали среднюю прибавку к пенсии по старости после доиндексации

21.01.2022 16:14
2 659
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Все пенсии, которые выплачиваются (и по старости, и по инвалидности, и по случаю потери кормильца), когда мы их индексируем на 8,6%, прибавка в среднем по всем страховым пенсиям будет 1,4 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысячи рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей», — сказала Бибикова.

Она добавила, что пособия с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.

Президент Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»