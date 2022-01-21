Все новости

Минфин: денонсации налогового соглашения со Швейцарией не ожидается

21.01.2022 16:35
1 992
Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Окончательное решение по налоговому соглашению со Швейцарией может быть принято в конце февраля. Переговоры идут в конструктивном ключе, денонсации не ожидается, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

«Сейчас вырабатывается взаимовыгодная конструкция по пересмотру соглашения. Окончательное решение ожидается в конце февраля. Переговоры конструктивные, дружеские. Я думаю, что денонсации не будет», — приводит слова Сазанова ТАСС.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2—3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

Минфином были проведены переговоры с Министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение.

 26.05.2021 13:00

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86
Официальный курс доллара понизился на 65 копеек, евро — на 50