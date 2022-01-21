Минфин: денонсации налогового соглашения со Швейцарией не ожидается

Окончательное решение по налоговому соглашению со Швейцарией может быть принято в конце февраля. Переговоры идут в конструктивном ключе, денонсации не ожидается, сообщил журналистам статс-секретарь — замглавы Министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

«Сейчас вырабатывается взаимовыгодная конструкция по пересмотру соглашения. Окончательное решение ожидается в конце февраля. Переговоры конструктивные, дружеские. Я думаю, что денонсации не будет», — приводит слова Сазанова ТАСС.



В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2—3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.