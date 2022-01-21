ФНС Москвы приостановит личный прием граждан из-за коронавируса

Управление Федеральной налоговой службы по Москве с 24 января приостанавливает прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ФНС.

«УФНС России по Москве сообщает, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 24 января 2022 года в операционных залах территориальных налоговых органов города Москвы приостановлен прием налогоплательщиков, за исключением услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) в Межрайонной ИФНС России № 46 по Москве», — сообщили в службе.

Уточняется, что прием всей корреспонденции (в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности) на бумажном носителе будет вестись исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции. Рекомендуется на документах (конвертах в случае представления документов большого объема) указывать номера контактных телефонов для оперативного решения возможных вопросов.

Для обеспечения дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФНС рекомендуют использовать электронные сервисы.

В Москве за минувшие сутки выявили 15 987 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель за все время пандемии, следует из данных оперштаба.

