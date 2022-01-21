Все новости

​В Госдуме предложили организовать бесплатные курсы допобразования для находящихся на карантине

21.01.2022 17:47
1 669
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Необходимо предоставить возможность находящимся на карантине в связи с коронавирусом людям проходить бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате, считает первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Соответствующее предложение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе», — цитирует Александра Мажугу пресс-служба фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента.

По словам депутата, такая мера позволит поддержать россиян в непростой период, повысит популярность высшей школы в стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширению кругозора для людей разных возрастных групп. Он также отметил, что наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна и другие.

«К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. После их окончания слушатели получают сертификат», — уточнил парламентарий.

Александр Мажуга предложил размещать такую информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»