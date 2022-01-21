​В Госдуме предложили организовать бесплатные курсы допобразования для находящихся на карантине

Необходимо предоставить возможность находящимся на карантине в связи с коронавирусом людям проходить бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате, считает первый замруководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Соответствующее предложение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

«Предлагаю рассмотреть возможность вузам, научно-исследовательским организациям и организациям дополнительного профессионального образования предоставить возможность заниматься по программам ДПО находящимся дома гражданам на бесплатной основе», — цитирует Александра Мажугу пресс-служба фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента.

По словам депутата, такая мера позволит поддержать россиян в непростой период, повысит популярность высшей школы в стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширению кругозора для людей разных возрастных групп. Он также отметил, что наибольший интерес у людей могут вызвать образовательные курсы в области искусства, кулинарии, ландшафтного дизайна и другие.

«К программам дополнительного образования относятся курсы продолжительностью 18, 36 или 72 часа. После их окончания слушатели получают сертификат», — уточнил парламентарий.

Александр Мажуга предложил размещать такую информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах.