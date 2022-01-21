Все новости

С коммунальных платежей пенсионеров ​могут отменить комиссию банков

21.01.2022 18:06
4 138
6 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Правительству РФ следует рассмотреть возможность освобождения пенсионеров от уплаты комиссии банкам при оплате коммунальных услуг. Такое положение содержится в проекте постановления Госдумы, подготовленном комитетом по безопасности и противодействию коррупции, документ размещен в думской электронной базе в пятницу.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> рассмотреть возможность оплаты коммунальных услуг, предоставляемых пенсионерам, без оплаты соответствующей комиссии банку», — отмечается в документе.

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым, документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января.

На данный момент на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, внесенный группой депутатов фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в феврале 2020 года. Он прошел первое чтение и был рекомендован профильным комитетом Госдумы к принятию во втором, однако в итоге пока так и не был рассмотрен палатой.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

6
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
misha2021
21.01.2022 18:31
<p>"Старший" должен приказать.....тогда единогласно в 3-х чтениях в один день!!!!!!!!</p>
3
move333
21.01.2022 20:58
<p>а кто то ещё и комиссии берёт за коммуналку? 🤨</p>
0
SL/TP
21.01.2022 23:28
<p>Когда свершится сиё чудо и граждан осовободят от комиссий банка? Неужели не при нашей жизни? </p>
1
safaga
safaga
21.01.2022 23:59
<p>Я много лет плачу без всякой комсы</p>
0
ДимонВ
22.01.2022 08:41
<p>Мне дом.рф еще и кэшбэк в 3% начисляет за оплату коммунальных платежей .</p>
0

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»