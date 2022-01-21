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В Госдуме рассказали, во сколько обходится газификация дома на участке

21.01.2022 21:07
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5 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Стоимость работ по подведению газа к дому на земельном участке и по установке оборудования в среднем по России составляет 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции.

«Если взять среднюю стоимость газоиспользующего оборудования, включая газовый котел, газовую плиту и все остальное, — где-то 60 тысяч рублей. Плюс 40 тысяч рублей — это стоимость прокладки газопровода по участку потребителя. Получается, что для потребителя конкретного газификация обходится в 100 тысяч рублей», — сказал он.

Завальный отметил, что это все равно «очень большие деньги», и не все потребители могут позволить себе такие расходы, поэтому субъекты РФ предусматривают льготы для газификации на участке.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации — ПАО «Газпром» — и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.

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Комментарии

5
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sergg65
sergg65
22.01.2022 13:47
<p>В Госдуме и бутерброд с икрой 10 рублей ...</p>
2
dm123
dm123
22.01.2022 22:48
<p>Ну ещё тыщ 60 можно накинуть на сварку внутри дома плюс тыщ 40 на всякие счётчики, фильтры, диэлектрики, стабилизаторы давления, плюс тыщ 15 на сакзы с установкой и настройкой и техобслуживанием, плюс тыщ 35 на вытяжку, плюс справки разнообразные - ещё тыщ 10, плюс тыщ 40 за технологическое подсоединение - это то, что навскидку удалось вспомнить...</p>
2
dm123
dm123
22.01.2022 22:52
<p>... ещё запуск котла - 10 тыщ, ну там проект тоже что-то стоит, плюс документация исполнительная если не через мособлгаз делать- берут 50 тыщ.</p>
1
Steven Cohen
Steven Cohen
23.01.2022 11:36
<p>Сверхдержава</p>
0

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