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Обзор рынков Банки.ру: рубль и фондовый рынок вновь снижаются

21.01.2022 18:25
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Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

В пятницу российский фондовый рынок вновь перешел к снижению, чему способствовал внешний фон. Негативным фактором для наших акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 1,5%, отступив ниже 87 долларов за баррель. Также продажи поддержала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру ведущие индексы теряли в пределах 2,5%, а в США после первых 15 минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,7% соответственно.

На таком фоне к 17:45 мск индекс Мосбиржи потерял 1,6%, отступив в район 3 460 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции «ЛСР» и «Детского мира», упавшие на 6,1% и 4,8% соответственно. Лучше рынка торговались «Полюс» и «Роснефть», прибавившие 4,3% и 3%. Отметим, что преобладание продаж наметилось со старта основной сессии, в результате чего уже утром индекс Мосбиржи вплотную подходил к отметке 3 400 пунктов. В дальнейшем нашим бумагам удалось отыграть часть потерь, однако для выхода рынка к уровням закрытия четверга сил не хватило. Несмотря на некоторое снижение геополитических рисков, покупки в наших акциях сдерживала внешняя конъюнктура. В результате пока можно говорить о сохранении в силе негативного сценария с целями в районе 3 100—3 200 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом к давлению со стороны геополитического фактора добавляется ухудшение настроений на внешних площадках, связанное с опасениями инвесторов относительно возможности более активного подъема ставок со стороны ФРС США.

В валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,5%, поднявшись в район 77 рублей, евро подтянулся на 0,8%, торгуясь в районе 87,4 рубля. Кроме геополитического фактора на национальную валюту негативно начинает влиять ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, что снижает потенциал укрепления рубля с фундаментальной точки зрения. В текущий момент пара доллар/рубль пытается подтянуться к максимумам января, установленным в районе 77,3 рубля. Преодоление этой отметки подтвердит развитие сценария роста американской валюты, целью которого выступает район 78,5 рубля. При этом в начале следующей недели рубль сохранит поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат. Однако уже со вторника спрос с их стороны на рублевую ликвидность ослабнет, что будет способствовать более активной реакции национальной валюты на негативные составляющие информационного фона.

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