Все новости

Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве

21.01.2022 19:33
2 139
6 Время прочтения: 2 минуты
Источник
РИА Новости

Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе будут влиять на мировую экономику, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню», — сказал Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

По его оценке, даже Санкт-Петербург пока «слабовато дотягивает» до такого уровня центра мирового развития, чтобы быть «энергично прорывным регионом». Москва и Санкт-Петербург, по мнению Кудрина, скорее всего, пойдут на дальнейшее сближение, и их доля в ВВП страны, которая и сейчас увеличивается, будет еще больше возрастать.

«В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — уверен глава Счетной палаты РФ.

Татарстан, являясь одним из лидеров в РФ, по мнению Кудрина, сам по себе пока также не имеет достаточного веса, чтобы быть таким центром развития, несмотря на всю эффективность, энергичность, целеустремленность республики.

«Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и восемь, и девять, и двенадцать миллионов [человек населения]. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим, там уже синергия работает больше… Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана», — резюмировал Кудрин.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

6
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
georgy1974
georgy1974
21.01.2022 23:51
<p>В России есть тысячелетняя традиция: из поколения в поколение, от отцов к сыновьям, из одного общественного уклада в другой передается мечта о том, чтобы в богатейшей ресурсами стране хорошо жил народ. Вот и Кудрин не перестает мечтать: выступает то за местное самоуправление с самыми широкими полномочиями, теперь вот предлагает создавать агломерации. Может, оно и неплохо, но сразу возникает вопрос: кто, на какие шиши и зачем будет их создавать? Снизу не получится, а верхам теперь не до этого. Что пользы в подобных прожектах, если в существующих реалиях они заведомо неосуществимы? </p>
3
alekseysmr
22.01.2022 07:39
<p>Прежде чем слушать Кудрина, надо понимать, что Кудрин копил триллиардно долларовый стабфонд для МВФ в жирные 2000е обеспечивая продолжение нищеты и вымирания 90х для народа россии и замещения нас иностранными гастарбайтерами. </p>
<p>Ничего хорошего для страны и народа кудрин не предложит, как и </p>
2
Asimon
22.01.2022 09:43
<p>Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва в Старые Васюки</p>
1
ugor
ugor
22.01.2022 10:58
<p>Вот лишь бы чего сказать....</p>
0
sergg65
sergg65
22.01.2022 14:00
<p>Кудрин , Мудрин .</p>
<p>Форт Байярд на Соловках ...</p>
2

Материалы по теме

ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»