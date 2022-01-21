Кудрин предложил регионам создавать крупные агломерации в противовес Москве

Крупные агломерации, способные конкурировать с Москвой и соответствующие международному уровню, необходимо создать в России, поскольку именно они в перспективе будут влиять на мировую экономику, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Судьбу, в том числе и России, будут решать крупные агломерации, которые будут примерно соответствовать международному уровню влияния на мировую повестку… У нас в России сейчас Москва — единственный центр, который может соответствовать такому мировому уровню», — сказал Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

По его оценке, даже Санкт-Петербург пока «слабовато дотягивает» до такого уровня центра мирового развития, чтобы быть «энергично прорывным регионом». Москва и Санкт-Петербург, по мнению Кудрина, скорее всего, пойдут на дальнейшее сближение, и их доля в ВВП страны, которая и сейчас увеличивается, будет еще больше возрастать.

«В противовес этому в России мы вынуждены, нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга, Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — уверен глава Счетной палаты РФ.

Татарстан, являясь одним из лидеров в РФ, по мнению Кудрина, сам по себе пока также не имеет достаточного веса, чтобы быть таким центром развития, несмотря на всю эффективность, энергичность, целеустремленность республики.

«Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и восемь, и девять, и двенадцать миллионов [человек населения]. Вот это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим, там уже синергия работает больше… Поволжская агломерация имеет значение и в интересах Татарстана», — резюмировал Кудрин.