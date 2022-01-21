Пытавшийся улететь организатор незаконной банковской деятельности пойдет под суд

В Костромской области полиция завершила расследование дела об организации незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. Нелегальный оборот составил почти 57 млн рублей.



По версии следствия, обналичивание денежных средств в обход налоговых и контролирующих органов организовал уроженец Костромской области, проживающий и работающий в столичном регионе. Вместе с подельницей он подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании.



Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также выполнение работ. Затем удаленно деньги переводились на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались через различные кредитные организации и банкоматы в разных регионах страны.

В период с ноября 2018 года по ноябрь 2019-го оборот подставных фирм злоумышленников составил почти 57 млн рублей.

Задержали организаторов незаконной банковской деятельности сотрудники УМВД России по Костромской области. Инициатора нелегальной схемы сняли с самолета в одном из столичных аэропортов. Он собирался скрыться.

«В настоящее время материалы уголовного дела по преступлениям, предусмотренным частью 1 статьи 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности» и частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.