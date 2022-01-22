В Росреестре Москвы рассказали, как получить выписку из ЕГРН

Управление Росреестра по Москве информирует жителей столицы о порядке получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через сайт Росреестра.

Как уточнили в ведомстве, выписки из ЕГРН отличаются друг от друга формой запроса и содержанием, поэтому необходимость каждой из них обусловлена конкретной операцией, которую планирует совершить физическое лицо в отношении объекта недвижимости.

«Наиболее распространенные и часто запрашиваемые среди них — об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о переходе прав на объекты недвижимости, которые содержат самую полную общедоступную информацию и могут быть предоставлены по всем видам объектов недвижимости (земельный участок, жилой дом, квартира, нежилое помещение и т. д.)», — сообщили в ведомстве.

Порядок получения выписок из ЕГРН через официальный сайт Росреестра

1. На официальном сайте Росреестра выбираем вкладку «Электронные услуги и сервисы». Далее отмечаем необходимый вид выписки и переходим на портал «Госуслуги».

2. После авторизации открывается предзаполненная (персональными данными) форма запроса, в которой необходимо заполнить обязательные поля, в том числе:



указать точный адрес или кадастровый номер объекта недвижимости;

выбрать категорию заявителя.

3. После формирования запроса на электронную почту поступит уведомление о необходимости оплаты государственной услуги с указанием УИН. Счет на оплату поступит также в личный кабинет на портал «Госуслуги». Цена зависит от типа выписки. Информация о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляется бесплатно.



Срок предоставление выписки из ЕГРН составляет не более трех рабочих дней. Уведомление со ссылкой на электронные документы также поступит на электронную почту, указанную в запросе.

4. Получение данных. Для того чтобы открыть полученные файлы в читаемом формате, необходимо воспользоваться сервисом «Проверка электронного документа».

В ведомстве обратили внимание, что выписка из ЕГРН, полученная в электронном формате, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная выписка.

В Росреестре убедительно просят пользоваться официальным информационным ресурсом при получении государственных услуг ведомства и не прибегать к деятельности сайтов-двойников, незаконно предоставляющих недостоверные либо ненадлежащим образом оформленные сведения.