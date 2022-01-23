Стоимость ипотеки в России выросла до максимума с 2015 года

Полная стоимость ипотеки в России в декабре подскочила на 4,4 процентного пункта — до 13,2%, последний раз подобный уровень отмечался только в 2014—2015 годах, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным компании, средняя полная стоимость ипотечного кредита в конце 2021 года выросла до 13,2% с 8,8% месяцем ранее. «Подобный уровень полной стоимости кредита отмечался только в 2014—2015 годах. Рост ПСК (полная стоимость кредита. — Прим. ред.) по ипотеке связан с одним единственным фактором — повышением регулятором ключевой ставки. Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений», — объяснили эксперты.

Россияне на этом фоне стали брать в банках меньше средств на покупку жилья: за месяц средний размер ипотечного кредита упал на 13,5%, или 530 тыс. рублей, — до 3,4 млн рублей. Одновременно и средний срок ипотеки сократился на два года — до 17 лет и пяти месяцев.

Подобная динамика объясняется корректировкой банками финансовых моделей и кредитных политик, считают в «Эквифаксе». «При росте ставки большая доля номинального дохода потребителя направляется на оплату процентных платежей и меньшая — на погашение основного долга, что при фиксированном — максимальном и близком к нему — сроке кредитования, безусловно, приводит к снижению средней суммы ипотечного кредита», — подчеркнули в компании.

Дальнейший тренд ставок по ипотеке будет практически полностью зависеть от действий регулятора и возможных изменений в государственной программе поддержки ипотечного кредитования, уверены аналитики.

«С учетом того что ипотечное кредитование является драйвером для минимум десятка отраслей, снижение его объемов может иметь негативные последствия для них и для всего рынка недвижимости, поэтому государство вполне может вмешаться в ценообразование за счет существенных изменений государственной программы, что может привести к некой стабилизации ставок или, возможно, даже к их снижению. В иных случаях рост ставки продолжится как минимум на горизонте первого квартала», — заключили аналитики.

Банк России весной прошлого года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Всего за 2021 год ЦБ повысил ставку семь раз: дважды весной — на 0,75 п. п., дважды летом — на 1,5 пункта, дважды осенью — еще на 1 пункт, и в декабре — на 1 п. п., доведя ее до 8,5% годовых. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция.