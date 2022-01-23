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​Исследование: россияне стали активнее пользоваться сервисами для управления личными финансами

23.01.2022 12:16
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россияне стали активнее пользоваться приложениями для управления личными финансами. Всего за 2021 год было совершено порядка 2,8 млн загрузок PFM-приложений, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование ассоциации «ФинТех» и поставщика аналитики по мобильному рынку App Annie.

Сервисы для управления личными финансами (англ. Personal Finance Management, PFM) — это веб- и мобильные приложения, функционал которых помогает пользователям контролировать свои финансы в едином окне.

Собирательный портрет пользователя приложений для учета личных финансов выглядит следующим образом. Это мужчина (60%) старше 25 лет (82%), который открывает приложение порядка 55 раз и проводит в нем в среднем 24 минуты в месяц.

В рамках исследования был составлен рейтинг сервисов управления личными финансами в России по количеству загрузок из магазинов приложений (App Store и Google Play).

Топ-10 приложений для управления финансами по количеству загрузок:

  1. CoinKeeper 3
  2. Money manager, expense tracker
  3. CoinKeeper
  4. Monefy
  5. Дзен-мани
  6. 1Money
  7. Journal costs
  8. Деньги ОК
  9. Home Bookkeeping
  10. Moneon

Эксперты ассоциации «ФинТех» сравнили функционал популярных PFM-сервисов в России:

  • Функция экспорта данных присутствует в девяти сервисах из топ-10.
  • Функцию контроля долга предлагают менее половины сервисов. Обычно она расположена на отдельной вкладке и напоминает, кому и сколько должен пользователь (или, наоборот, — кому он одолжил деньги).
  • Функция сканирования чеков есть у одного приложения. Еще три сервиса предлагают сохранение фотографии покупки и ее привязку к конкретной трансакции. Это позволяет запомнить, где и на что были потрачены деньги, а также распределить траты по нужным категориям.
  • Курсы обучения финансовой грамотности предлагает лидер рейтинга.
  • Всего три сервиса из топ-10 имеют в своем арсенале автоматический учет банковских операций. Эта функция позволяет не записывать расходы вручную (что требует от пользователя исключительной дисциплины), а получать данные о состоянии счета напрямую из банка.

«PFM-сервисы позволяют эффективно управлять личными финансами, вести бюджет и подробно анализировать траты, но работа с приложением требует от пользователей исключительной дисциплины. В большинстве российских PFM-приложений требуется вручную записывать траты и распределять их по категориям. Кроме того, ни один из указанных PFM-сервисов пока не предлагает функции инициирования платежей в интерфейсе приложения», — говорится в исследовании.

Отмечается, что трудность интеграции между сервисами по управлению личными финансами и банковскими приложениями сейчас является барьером для развития этого направления. Открытые API помогут снизить риски информационной безопасности при условии соответствующих организационных мер, взаимодействия в доверенной среде, а также соответствия требованиям и стандартам Открытых API.

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