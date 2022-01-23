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​Мосбиржа расширяет список торгуемых акций иностранных компаний

23.01.2022 19:33
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московская биржа 1 февраля планирует допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Fidelity National Financial, Crocs, Vimeo и др. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 680, говорится в сообщении торговой площадки.

В 2022 году количество доступных иностранных ценных бумаг превысит 1 500.

Торги акциями иностранных компаний на Мосбирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях и долларах США. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах США.

Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физическим лицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего долларах США.

Торги на рынке акций Московской биржи проходят с 6:50 до 23:50 мск.

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Комментарии

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beaver02
24.01.2022 15:52
<p>Молодцы. Под самый пик надутого пузыря на фонодовом рынке в штатах, аккурат перед сворачиванием QE. Пусть наши отечественные хомяки накормят зарубежных воротил, чтоб им было об кого свои позиции закрывать.</p>
<p>Куда ЦБ смотрит????</p>
0

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