​Расчетный листок теперь можно получать в «СберБанке Онлайн»

Компании, реализующие со СберБанком зарплатные проекты, получили возможность предоставлять сотрудникам расчетные листки в электронном виде, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сервис доступен в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», где расчетный листок можно просмотреть в личном кабинете пользователя. При этом работодатель избавляется от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. Информация доступна сотрудникам в любое время и на любом расстоянии буквально в несколько кликов», — говорится в релизе.

Кроме того, добавили в банке, максимально упрощена и процедура подготовки расчетных листков: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс «СберБизнес». После этого сотрудникам приходят соответствующие push-уведомления. Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

Пакет преимуществ для зарплатников также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» на беспрецедентно выгодных для российского рынка условиях.

