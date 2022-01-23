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​Расчетный листок теперь можно получать в «СберБанке Онлайн»

23.01.2022 13:20
3 753
6 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Компании, реализующие со СберБанком зарплатные проекты, получили возможность предоставлять сотрудникам расчетные листки в электронном виде, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сервис доступен в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», где расчетный листок можно просмотреть в личном кабинете пользователя. При этом работодатель избавляется от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. Информация доступна сотрудникам в любое время и на любом расстоянии буквально в несколько кликов», — говорится в релизе.

Кроме того, добавили в банке, максимально упрощена и процедура подготовки расчетных листков: данные загружаются работодателем пакетно через интерфейс «СберБизнес». После этого сотрудникам приходят соответствующие push-уведомления. Для компаний и их сотрудников новая услуга бесплатна.

Пакет преимуществ для зарплатников также включает более выгодные условия по кредитам и ипотеке, возможность пользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» на беспрецедентно выгодных для российского рынка условиях.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

6
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move333
23.01.2022 13:43
<p>к слову, у ак барса это реализовано уже как пару лет</p>
0
gammavit
gammavit
23.01.2022 16:09
<p>А где там его искать, этот расчетный листок?</p>
<p>Облазил всё и не нашел. </p>
0
guerrilla
guerrilla
23.01.2022 16:35
<p>
... При этом работодатель избавляется от необходимости распечатывать данные на бумаге и передавать их сотрудникам. ...
</p>
<p>1С умеет сама рассылать на электронную почту сотрудников расчётные листки. Никаких банков для этого не требуется.</p>
1
Antimony
Antimony
23.01.2022 17:31
<p>Ещё бы знать что это вообще такое и зачем оно надо...</p>
0
sergg65
sergg65
23.01.2022 19:29
<p>Antimony,</p>
<p>Хорошо не колосок ...</p>
0

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