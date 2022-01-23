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​«​Сбер» ​заплатит 80 тыс. рублей за успешные рекомендации в команду Java-разработчиков

23.01.2022 16:10
1 922
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» запустил открытую реферальную программу для поиска Java-разработчиков на вакансии в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. За кандидата, который пройдет испытательный срок в компании, рекомендатель сможет получить 80 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Партнером проекта выступает сервис «Работа.ру», который разработал специальную страницу рекомендаций и агрегирует информацию от рекомендателей для передачи работодателю.

«Принять участие в программе могут все желающие, у которых среди друзей есть опытные Java-разработчики. Кандидаты на вакансии должны знать о рекомендации и быть готовыми рассмотреть предложения от компании. Важно также, чтобы соискатели не проходили отбор на вакансии «Сбера» за последние шесть месяцев. В реферальной программе в качестве рекомендателей могут участвовать и IT-рекрутеры, а если специалист хочет продолжить сотрудничество со «Сбером» на проектной основе, при отправке данных на сайте программы нужно отметить галочку «Я рекрутер», — пояснили в банке.

Основные требования к кандидатам на вакансии Java-разработчиков — уровень Middle и Senior с опытом коммерческой разработки более двух лет.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

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Семен Горбунков
Семен Горбунков
23.01.2022 23:12
<p>Позорище. А на место Грефа конкурс не хотят устроить. Всё было бы больше проку</p>
1

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