​«​Сбер» ​заплатит 80 тыс. рублей за успешные рекомендации в команду Java-разработчиков

«Сбер» запустил открытую реферальную программу для поиска Java-разработчиков на вакансии в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. За кандидата, который пройдет испытательный срок в компании, рекомендатель сможет получить 80 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Партнером проекта выступает сервис «Работа.ру», который разработал специальную страницу рекомендаций и агрегирует информацию от рекомендателей для передачи работодателю.

«Принять участие в программе могут все желающие, у которых среди друзей есть опытные Java-разработчики. Кандидаты на вакансии должны знать о рекомендации и быть готовыми рассмотреть предложения от компании. Важно также, чтобы соискатели не проходили отбор на вакансии «Сбера» за последние шесть месяцев. В реферальной программе в качестве рекомендателей могут участвовать и IT-рекрутеры, а если специалист хочет продолжить сотрудничество со «Сбером» на проектной основе, при отправке данных на сайте программы нужно отметить галочку «Я рекрутер», — пояснили в банке.

Основные требования к кандидатам на вакансии Java-разработчиков — уровень Middle и Senior с опытом коммерческой разработки более двух лет.