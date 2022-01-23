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В Москве задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности

23.01.2022 17:18
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Московские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность группы с многомиллионным оборотом, сообщила пресс-служба МВД России. По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое подозреваемых.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей.

Следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах проведено 15 обысков. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
23.01.2022 19:28
<p>До чего довели страну .</p>
<p>17.5 % обнал ... </p>
2

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