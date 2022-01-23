Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с заемными средствами в особо крупном размере

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из городского управления МВД России задержали двоих жительниц областной столицы. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД России.

Предварительно установлено, что учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему, устроенную по принципу финансовой пирамиды. Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах.

Злоумышленницы сразу же отдавали заемщикам часть полученных денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались.

По имеющимся в распоряжении полицейских данным, полученные обманным путем кредитные деньги тратились фигурантками на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши.

В настоящее время получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 млн до 8,5 млн рублей. Однако известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 млн рублей.

Подозреваемые были задержаны оперативниками в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона. По местам их жительства и в используемых офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

«В настоящее время задержаны еще двое фигурантов, которые подозреваются в причастности к криминальному бизнесу. Следователями и оперативниками проводится работа по установлению личностей всех потерпевших от противоправных действий», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.