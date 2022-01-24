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Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

24.01.2022 08:19
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,1175 рубля, что на 30,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,36 рубля (минус 50,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,025—77,2825 рубля за доллар и 87,265—87,52 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:15 теряет 0,36% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 426,7 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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